التضامن تسحب موبايلات الصحفيين في موتمر صحفي

مدحت إسماعيل سحبت وزارة التضامن الاجتماعي، موبايلات الصحفيين، أثناء حضور موتمر صحفي لوزيرة التضامن الاجتماعي، مبررة ذلك بوجود تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الشأن.وقالت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن للحماية الاجتماعية والتنمية، ردًا على تساؤلات الصحفيين عن سبب سحب الموبايلات، أنها تعلي

مدحت إسماعيل



سحبت وزارة التضامن الاجتماعي، موبايلات الصحفيين، أثناء حضور موتمر صحفي لوزيرة التضامن الاجتماعي، مبررة ذلك بوجود تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الشأن. وقالت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن للحماية الاجتماعية والتنمية، ردًا على تساؤلات الصحفيين عن سبب سحب الموبايلات، أنها تعليمات من مجلس الوزراء، وتجنبا للاحتراق الإلكتروني المحتمل، مشيرة إليّ أن الأمر طبق في جميع الوزارت.