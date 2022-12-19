التضامن تستهدف الوصول إلى 200 فرع من بنك ناصر خلال الفترة المقبلة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن وزارة التضامن تستهدف الوصول إلى 200 فرع خلال الفترة المقبلة ليصبح بنك ناصر بنك لكل المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتطوير خدمات بنك ناصر المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء.

وأشارت القباج إلى أن البنك لديه خطة طموحة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي.

وجاء ذلك في إطار بيان صحفي خاص بفعاليات الاحتفال بافتتاح فرع جديد لبنك ناصر.

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن تفتتح فرع بنك ناصر بمنطقة الأسمرات

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر أحدث فروع البنك بمنطقة الأسمرات داخل مجمع الخدمات المتكاملة.

وذلك في إطار سياسة تحقيق الشمول المالي وتوسيع شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تعد هذه انطلاقة جديدة لمزيد من الفروع في المناطق المطورة لتقديم خدماته للمواطنين.

واستمعت القباج إلى شرح واف عن الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها الفرع الجديد للبنك، حيث سيتم تقديم حزمة من خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات.

وتشمل الخدمات فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها، وتلقي الودائع وحسابات التوفير وشهادات الإدخار والاستثمار وإصدار بطاقات ميزة الذكية لأصحاب المعاشات والمرتبات.

وتوفير حلول وتسهيلات ائتمانية من التمويلات الشخصية، وتمويل السيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم النفقة لمستحقيها.

بالإضافة إلى تقديم التمويلات الميسرة الموجهة للفئات الأكثر احتياجا وعلى رأسها المرأة المصرية مثل تمويل مستورة والقروض الحسنة وتقديم خدمات النشاط المجتمعى التى تعتبر من صلب مهام ورسالة البنك مثل الإعانات والمساعدات لمستحقيها.

فرع بنك ناصر الجديد يقدم خدمات من أجل 17 ألف أسرة في الأسمرات

بنك ناصر في حي الأسمارات

من جانبه أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفرع الجديد يهدف إلى تقديم أفضل خدماته لما يقرب من 17 ألف أسرة في حي الأسمرات بما يعني 60 ألف مواطن بالمنطقة.

بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادي، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه ذراع استثماري وذراع تكافلي واجتماعي قوي، ويهدف إلى مزيد من التمكين الاقتصادي ولكن بأعين تنموية للفئات الأولى بالرعاية.

وأفادت القباج أن الفرع الجديد يتميز بتقديمه أفضل الكوادر البشرية المُدربة على أحدث أساليب العمل المصرفي وبنية تكنولوجية مصرفية متطورة، سعيًا لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ذات الكفاءة العالية.

وتابعت أنه تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.

بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وجاري تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.

وأضافت القباج أن الفرع الجديد بالأسمرات يعد تتويجاً لجهود بنك ناصر الاجتماعي نحو تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والأنشطة الرقمية المفعلة لمختلف شرائح المجتمع.

كما أكدت وزيرة التضامن أن بنك ناصر يعتبر الذراع المالي للوزارة، وهو من البنوك الرائدة في المنطقة العربية ويعد البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية .