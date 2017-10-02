التضامن تستقبل السيول بتوفير 98 مليون جنيه

المال- خاصأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة استعدت لمواجهة موسم السيول المحتملة بالمحافظات من جميع التدابير، سواء من الجوانب المالية أو العينية.وأضافت، في تصريحات لها، اليوم، أن هناك اعتمادًا ماليًّا للعام المالي 2017/ 2018 بإجمالي متاح للصرف هذا العام 98 مليون جنيه.&n

المال- خاص





أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة استعدت لمواجهة موسم السيول المحتملة بالمحافظات من جميع التدابير، سواء من الجوانب المالية أو العينية.

وأضافت، في تصريحات لها، اليوم، أن هناك اعتمادًا ماليًّا للعام المالي 2017/ 2018 بإجمالي متاح للصرف هذا العام 98 مليون جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن لدى الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، وتوجد لجان إغاثة فرعية في كل مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة لتكون على أهبة الاستعداد لتولي مهام إغاثية عند اللزوم.

وقالت الوزيرة إنها استعرضت التدابير على مستوى مديريات التضامن في أنحاء الجمهورية لتنفيذها في حال حدوث سيول، خاصة المديريات المعتادة بها السيل والمناطق المهددة مثل أسوان، أسيوط، جنوب سيناء، قنا، البحر الأحمر، الإسكندرية، والبحيرة.

وأشارت إلى عدد من الاجتماعات عقدتها على امتداد العام مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة وعدد من الجهات في الدولة لتنسيق الأدوار في مواجهة السيول والتعاون لتقديم الإمكانيات المتاحة لديهم لاستخدامها في هذا الغرض؛ إيمانًا من الوزارة بالدور الإيجابي الذي يجب أن تلعبه هذه الجمعيات الشريكة في مثل هذه الظروف، مثل مؤسسة التكافل الاجتماعي، جمعية الهلال الأحمر، الأورمان، رسالة، مصر الخير، الهيئة القبطية الإنجيلية، بنك الطعام والشفاء، وغيرها.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، للعاملين بإدارة الإغاثة في المديريات على مستوى الجمهورية؛ للتدريب على كيفية مواجهة الكوارث، والتي من بينها السيول؛ وذلك لسرعة الاستجابة لاحتواء الأزمات.

في سياق متصل تزودت مديريات التضامن على مستوى الجمهورية بمهمات الإغاثة العينية وهي كالآتي:

خيام (4270)، بطاطين (41632)، مراتب (980)، وسائد (474)، سرائر (650)، بالإضافة إلى 129 بطانية موجودة في مخازن الوزارة احتياطيًّا تحسبًا لحدوث أي ظروف.وجارٍ اتخاذ الإجراءات لتدعيم مراكز الإغاثة بالمزيد من المهمات مثل البطاطين والمفروشات، كما يتم حاليًّا استكمال تدعيم المديريات بمهمات جديدة على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية 1.400.000 جنيه لشراء كل الاحتياجات من مهمات الإغاثة.

وقد بدأت مبكرًا عمليات التنسيق على مستوى جميع المديريات مع المستشارين العسكريين بالمحافظات لعمل سيناريوهات لكيفية احتواء الكوارث قبل حدوثها استعدادًا لمواجهة السيول وتنفيذ الخطط الموضوعة للمواجهة عند الحاجة.