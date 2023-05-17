«التضامن» تستعرض محاور المؤتمر العربي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية 

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي محاور المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن من بين أهم محاور المؤتمر الإقليمي الخاص بالتمويل العربي، الاهتمام بالقضايا المشتركة بين الدول العربية، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام باللاجئين.

وأضافت أن هناك محورا هاما لتيسير تمويل مشروعات البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، بجانب تفعيل دور التكنولوجيا في قياس الأثر الاجتماعي بشكل رقمي قابل للمتابعة.

وتم عقد فعاليات المؤتمر الخاص بالمؤتمر الإقليمي الأول للبنوك والمؤسسات الاجتماعية في الدول العربية بالمقر الجديد لوزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.

وجاء في إطار دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان “دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”.

وأكدت “القباج” أن بنك ناصر يعد المنظم الرئيسي للمؤتمر برعاية جامعة الدول العربية ، بدعم ومشاركة العديد من الوزارات و مؤسسات التمويل العربية.

كتب – إسلام شريف