التضامن تستبعد 117 ألف أسرة من كرامة وتكافل

❐ مسئول حكومى: بقاء الحالات الفقيرة.. و17 متغيرا يحدد المستفيدين مدحت إسماعيل استبعدت وزارة التضامن الاجتماعى خلال الأيام الماضية ما يقرب من 117 ألف أسرة كانت مدرجة فى برنامج الدعم النقدى كرامة وتكافل، وذلك بعد التأكد من عدم استحقاقهم للدعم.…

❐ مسئول حكومى: بقاء الحالات الفقيرة.. و17 متغيرا يحدد المستفيدين

مدحت إسماعيل

استبعدت وزارة التضامن الاجتماعى خلال الأيام الماضية ما يقرب من 117 ألف أسرة كانت مدرجة فى برنامج الدعم النقدى كرامة وتكافل، وذلك بعد التأكد من عدم استحقاقهم للدعم.

قال مصدر مسئول بالوزارة لـ«المال»، إن التقييم الذى تم إجراؤه خلال الأيام الماضية أثبت عدم استحقاق تلك الأسر للدعم، نظرا لأن الأطفال المدرجة فى المشروع تجاوزت السن المحدد، وهو فترة وجودهم فى مرحلة التعليم الأساسى، إلى جانب اكتشاف البعض الآخر منهم لديه دخول مالية سواء من منشآت خاضعة للقطاع الرسمى أو غير رسمى، مشيرا إلى أن تقييما كل 3 شهور يتم تنفيذه على الأسر المستحقة للدعم بهدف التأكد من تنفيذ البرنامج وفقاً لشروط الاستحقاق الموضوعة.

ويقدم «كرامة وتكافل»، دعمًا نقديًا للأسر التى تعانى الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و60 لطفل المرحلة الابتدائية، و80 الإعدادية و100 الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

ويمنح البرنامج مساعدات نقدية شهرية 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وكانت وزارة التضامن أقرت مؤخراً زيادة قيمة الدعم المقدم لمستحقى «كرامة وتكامل»، بواقع 100 جنيه، و20 جنيها لكل طفل مدرج في” كرامة”، وتم صرف الزيادة بداية من شهر يوليو الماضى، ومستهدف الوصل بعدد الأسر المستحقة لبرنامج الدعم النقدى بشكل عام بنهاية العام المالى الحالى لـ3.3 مليون أسرة، مقارنة بـ1.7 مليوناً فى الوقت الحالى.

وكانت وزيرة التضامن، غادة والى قد قالت فى حوار سابق مع “المال”، إن البرنامج ضم جميع محافظات الجمهورية، ويغطى 227 مركزا و3800 قرية، وتم التوسع للوصول إلى 360 مركزا وجميع القرى بنهاية يونيو الماضى.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولى، فى الأيام الماضية بمراجعة سياسات تطبيق برامج الدعم النقدى المنفذة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال المصدر إن وزارة التضامن، استثنت الأسر الفقيرة والتى تحصل على معاش الضمان الاجتماعى، بعدم نقلها لبرنامج «كرامة وتكافل»، وتركها تحت مظلة «الضمان الاجتماعى»، موضحا أن الاستثناء جاء بعد التأكد بأن نقل تلك الأسر لـ«كرامة وتكافل»، سيمنعها من الدعم، وذلك بسبب عدم توافر شرط التحاق أطفال الأسرة بالمدارس والمتابعة المستمرة مع وزارة الصحة والحصول على التطعيمات اللازمة والمحددة.

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، نقل 1.2 مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدى المشروط «كرامة وتكافل»، بدلا من معاشات الضمان الاجتماعى، فى إطار سياسة مراجعة مستحقى الدعم، والتوسع فى توفير دعم نقدى كبر للأسر الفقيرة، بحسب تصريحات سابقة للدكتورة نفين القباج مستشار أول وزيرة التضامن الاجتماعى.

ويصرف معاش الضمان الاجتماعى، للزوجة أو أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة غير ضمانية، بشرط ألا يزيد دخل الأسرة على ثلاثة أضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان، كما أن لها الحق فى الحصول على معاش ضمان شهرى متاح للأرملة والمطلقة، والمرأة التى بلغت 50 عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل، وللمرأة المعيلة أيضاً التى تكون رباً للأسرة، فى حال سجن الزوج أو وفاته.

وردا على شروط تحديد الأسر بـ«الفقيرة»، قال المصدر إنه يتم تحديد الأسر على أنها مستحقة للدعم النقدى وفقاً لـ17 متغيرا، تتضمن مستوى معيشة الأسر، ووضعها الاجتماعى، ومدى استخدامها للخدمات العامة ومنها «الكهرباء» والمياه، إضافة إلى الدخل الذى تحصل عليه من جهات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وهذه الحالات تحدد من خلال التتبع المستمر لإيصالات الكهرباء، واشتراكات أخرى.