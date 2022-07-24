«التضامن» ترد على منشور ضرب طفل من ذوي الإعاقة بالإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل من ذوي الإعاقة بالمحافظة للضرب والتعذيب داخل إحدي الحضانات، كما يدعي المنشور.

وعلى الفور شكلت مديرة المديرية لجنة لفحص المنشور المتداول وتوجهت إلي مكان الواقعة والذي تبين أنه مركز يدعى هيلب أكاديمي، وليس تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي وحاصل على رخصة مزاولة مهنة من الغرفة التجارية ” تنمية موارد بشرية”، بالمخالفة لقانوني الطفل رقم 12 لسنة 1996وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

كما تبين أنه يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل جلسات فردية للأطفال يوميا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين وتنمية مهارات وتربية.

وأقر العاملون في المركز بصحة الواقعة، كما أكد ولي أمر الطفل أن حالة نجله غير مستقرة بسبب تغيير العلاج ويحدث له نوبات “هياج”.

وأقر أنه رأى الواقعة وأنها ليست ضربًا مبرحًا لأنه رد فعل، كما تم مقابلة المدير المسئول عن المركز الذي أفاد أن مرتكب الواقعة فعلها كرد فعل خاطيء تجاه الطفل، وتم فتح تحقيق داخلي له وفصله نهائيا من المركز.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن هذا المركز لا يتبعها وحاصل على رخصة مهنية من الغرفة التجارية، وسبق التعامل معه وإرسال إنذار وتم إغلاق مكانه السابق بمنطقة لوران، ولكنه عاود نشاطه مرة أخري في منطقة كامب شيزار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.