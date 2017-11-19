التضامن: تراجع تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس لـ3.7%

مدحت إسماعيل: قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن الإستراتيجية القومية للحد من التعاطي ومكافحة الإدمان، تقوم على عامل التوعية بشكل كبير، لافته إلي أنه تم الكشف على 6951 سائق حافلة مدرسية خلال الفترة من 2014ـ حتي 2017، موضحة أن هذه الحملات أسهمت فى خفض نسبة تعاطي المخدرات من 12% إلي 3.7% من الع



مدحت إسماعيل:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن الإستراتيجية القومية للحد من التعاطي ومكافحة الإدمان، تقوم على عامل التوعية بشكل كبير، لافته إلي أنه تم الكشف على 6951 سائق حافلة مدرسية خلال الفترة من 2014ـ حتي 2017، موضحة أن هذه الحملات أسهمت فى خفض نسبة تعاطي المخدرات من 12% إلي 3.7% من العدد المذكور سلفاً.

وجاءت تصريحات الوزيرة، فى كلمتها بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وهيئة سكك حديد مصر، بحضور كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي -رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- والدكتور هشام عرفات وزير النقل، وقام بتوقيع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية.

ويتضمن البروتوكول توفير حزمة متكاملة من التدخلات الوقائية وحملات الكشف المبكر عن المخدرات وفقا لخطة عمل تنفذ خلال عامي 2018 / 2019 ويتضمن ذلك استهداف نحو 14000 بين طوائف التشغيل وذلك حفاظا على سلامة المواطنين مستقلي القطارات.



ولفت وزيرة التضامن، الي انه تم اخضاع 3172 عامل خدمات معاونة فى المدارس والجهات الحكومية والاندية الرياضية لتحليل تعاطي المخدرات، وبلغت نسبة التعاطي 7%وتم الكشف خلال العام الحالي علي 421 سائق وعامل مت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق.