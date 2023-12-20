التضامن تدعم الأسر الأولى بالرعاية في مطروح بـ 837 كرتونة مواد غذائية

ثمن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الدكتورة نيفين القباج، في مواصلة تقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بالمحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الفئات ومساعدتهم للعيش في حياة كريمة .

وتفقد اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اليوم استلام المحافظة 837 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق المحافظة .

وأيضا سيارة خدمات مصر لتقديم الخدمات لذوي الهمم والتي تجوب مدن ومراكز المحافظة من حيث تقديم خدمات الدفع الفوري وبطاقة الخدمات المتكاملة وحجز قومسيون طبي وغيرها من الخدمات، للتيسير على تلك الفئة وذلك من أمام ديوان عام المحافظة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتورة دار السلام حسين مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتم متابعة تقديم مزيد من حزم الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا بمطروح، مضيفا أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على الأسر المدرجة في برنامج تكافل وكرامة ، بمختلف مدن ومراكز المحافظة الثمانية والذين التزموا بتنفيذ المشروطية الصحية بالمتابعة مع الوحدات الصحية لتحقيق الرعاية الصحية الكاملة للأسرة مع إعداد برنامج عمل لسيارة خدمات مصر لذوى الهمم لتقديم خدماتها لتلك الفئة بمختلف مدن ومراكز المحافظة .