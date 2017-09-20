التضامن تدرب الأخصائيين في مؤسسات الأطفال بلا مأوى

المال- خاص:أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على تطبيق مناهج تدريبية حديثة تهدف لبناء قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، مشيرة إلى إن بناء قدرات مقدمي الرعاية جاء وفقا لتقييم المؤسسات والذي نتج عن التقييم أن محور كفاءة العاملين والممارسات المهنية

المال- خاص:

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على تطبيق مناهج تدريبية حديثة تهدف لبناء قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، مشيرة إلى إن بناء قدرات مقدمي الرعاية جاء وفقا لتقييم المؤسسات والذي نتج عن التقييم أن محور كفاءة العاملين والممارسات المهنية تحتاج إلى تدخل سريع والعمل على بناء قدرات العاملين والأطفال والجمعيات المسند لها إدارة هذه المؤسسات والإدارات الفنية المختصة، حيث تم وضع خطة عمل تستهدف العمل على بناء قدرات مقدمي الرعاية وخلق كادر من المدربين المعتمدين للاستدامة في بناء القدرات.

ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن المرحلة الأولى من تدريب الأخصائيين العاملين في المؤسسات الاجتماعية ستبدأ خلال شهر أكتوبر وبالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

وتسلمت إدارة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي الحقائب التدريبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك لبناء قدرات المؤسسات والتي أعدتها جامعة حلوان.

تشمل حقيبة تدريبية لبناء قدرات مقدمي الرعاية وحقيبة تدريبية لمجالس إدارات ومديري المؤسسات ومديري الادارات الفنية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي وحقيبة تدريبية للبرامج والأنشطة الخاصة بالأطفال طبقا للفئات العمرية.

كما تشمل هذه الحقائب دليل مدرب، ودليل متدرب، ودليل إجرائي، وشكلت ادارة برنامج حماية الاطفال بلا مأوى لجنة لمراجعة هذه الحقائب بالتعاون مع المجتمع المدني.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبتمويل يصل لنحو 164 مليون جنيه ، وهي 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و 50 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية بالوزارة.