التضامن تخاطب المالية لدعم حملة ترويجية عن كفاية 2

المال ـ خاص:أطلقت وزارة التضامن مشروع «2 كفاية»، الذى يستهدف الحد من الكثافة السكانية، إلى جانب الحد من الفقر متعدد الأبعاد، ضمن استراتيجية متكاملة تشارك فى تنفيذها جهات حكومية.قالت وزيرة التضامن، غادة والى، إن الوزارة تخاطب وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، عقب بدء العمل فى المشروع

المال ـ خاص:

أطلقت وزارة التضامن مشروع «2 كفاية»، الذى يستهدف الحد من الكثافة السكانية، إلى جانب الحد من الفقر متعدد الأبعاد، ضمن استراتيجية متكاملة تشارك فى تنفيذها جهات حكومية.

قالت وزيرة التضامن، غادة والى، إن الوزارة تخاطب وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، عقب بدء العمل فى المشروع، لتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة لإطلاق حملة إعلانية وترويجية عن أهداف «2 كفاية«، والفوائد المحققة من وراءه، العائدة على المجتمع بشكل عام، فضلاً عن أن الجمعيات الأهلية تمنح قيمة مالية للمشاركة فى تنفيذ المشروع حال نجاحه.

أشارت إلى أن اختيار أكثر من وسيلة فى حملة الترويج المستهدف إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفة: «اتفقناعلى أن يكون «التوك توك« وسيلة الدعاية للوصول إلى الفئات المختلفة، باعتبار التوك توك الأكثر انتشارًا فى هذه المناطق«، مشيرة إلى أن معدلات الإنجاب فى البحيرة بلغت وفقاً للمسح السكانى الصحى فى 2015، 3.5، وسوهاج 4.3، وقنا 3.7، والجيزة 3.3.

ذكرت، أن أكثر من 250 جمعية أهلية تقدمت للمشاركة فى المشروع، واختيار 100 جمعية وضعها المالى والخدمى يمكنها من المشاركة بشكل أكثر فعالية، موضحة أن دعم المشروع فى مرحلته الأولى بقيمة 100 مليون جنيه، منها 10 ملايين جنيه من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ينفذ المشروع فى 10 محافظات، الأكثر فقرًا والأعلى من حيث معدلات الخصوبة، وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، فى 2257 قرية ضمن 119 مركزًا فى المحافظات العشر المستهدفة، كما تتوزع الجمعيات، وفقاُ للمحافظات 10 بواقع، 3 فى محافظة البحيرة، و9 فى الجيزة، و11 فى بنى سويف، و12 فى محافظات الفيوم، و14 فى المنيا، و13 فى أسيوط، إلى جانب 18 بمحافظة سوهاج، فضلاً 15 فى قنا، و4 فى الأقصر، و4 فى محافظة أسوان.

أضافت أن «2 كفاية» يهدف إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات إلى جانب تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، فضلاً عن بناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة، ومستهدف تنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية.

أشارت غادة والى إلى أنه مستهدف القيام بعمل 342 ألف زيارة طرق أبواب لعمل التوعية المباشرة، بإجمالى 4 ملايين زيارة، ويعقد المشروع 408 ندوات توعية وتثقيفية بإجمالى 4896 ندوة، موضحة أن الانتهاء من إعداد المحتوى التدريبى بالتنسيق مع الشركاء، ويشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع، ورائدة ريفية، وأكثر من 140 طبيبًا، وممرضة، ويستهدف الصيادلة.