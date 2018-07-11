التضامن تجتمع بمسئولي صفحات السوشيال ميديا بمجال الطفولة

المال - خاص نظمت إدارة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي، لقاءً تشاوريًا، مع مسئولي صفحات السوشيال ميديا المعنية بالطفولة، لوضع آلية للتنسيق ومتابعة البلاغات الواردة والرد عليها، ووضع آليات عمل منهجية حديثة تتماشى طبيعة وسائل الإعلام غير التقليدية والتفاعل مع قضايا الطفولة عبر السوشيال

المال – خاص

نظمت إدارة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي، لقاءً تشاوريًا، مع مسئولي صفحات السوشيال ميديا المعنية بالطفولة، لوضع آلية للتنسيق ومتابعة البلاغات الواردة والرد عليها، ووضع آليات عمل منهجية حديثة تتماشى طبيعة وسائل الإعلام غير التقليدية والتفاعل مع قضايا الطفولة عبر السوشيال ميديا.

وافتتح اللقاء حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، بكلمة تعريفية لمكونات البرنامج، وخطط تطوير المؤسسات والوحدات المتنقلة ومنظومة إدارة الحالة.

حضر الاجتماع ممثلي منظمات دولية، جمعيات أهلية ومؤسسي صفحات السوشيال ميديا المعنية بقضايا وحقوق الطفل، منها ساموسيسيال مصر، واليونسيف، وبناتي، ورسالة، وصفحة أطفال مفقودين، ومنظمة save the children.

واتفق المجتمعون على عدة توصيات، أبرزها تعزيز سبل التعاون بين الجهات المشاركه فى الاجتماع والبرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى، نشر الخط الساخن للبرنامج على أوسع نطاق، عمل لقاء دوري لمتابعة سير العمل بين الجهات المعنية بملف الطفولة والتنسيق الكامل فى الحالات التى يتم نشرها على صفحات السوشيال ميديا.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ البرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوى ضمن جهود للتصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ويستقبل البرنامج البلاغات عن وجود حالات للأطفال على الخط الساخن للبرنامج على الرقم 16439.