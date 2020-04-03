لايف

«التضامن» تتخذ 4 إجراءات احترازية بدور رعاية الأطفال لمواجهة «كورونا»

تزامنا مع حلول يوم اليتيم
مدحت إسماعيل 6:59 م, الجمعة, 3 أبريل 20 6:59 م, الجمعة, 3 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تحتفل مع بداية شهر أبريل من كل عام في أول يوم جمعة من الشهر بيوم اليتيم.

وأشارت وزيرة التضامن في تصريحات لها إلى ما يمر به العالم والبلاد خلال هذه الفترة من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مواجهة هذا الفيروس ومنع انتشاره داخل دور الرعاية المختلفة.

4 موانع

كما أشارت القباج إلى إجراءات الوزارة داخل دور الأيتام لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهي:

عقمت الوزارة وطهرت جميع دور الأيتام على مستوى الجمهورية.

قامت الوزارة بحملات توعية للأبناء بمخاطر الفيروس وطرق انتقال العدوى طبقا للتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

منع الزيارات داخل دور الأيتام منعا للتجمعات أو العدوى للحفاظ على أبنائنا.

منع استلام دور الأيتام لأي وجبات ساخنة جاهزة، على أن يتم طهي طعام الأطفال داخل الدور للحفاظ على سلامة أبنائنا والتأكد من صلاحية جميع الأطعمة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

«حجر صحي بقرية سياحية».. مصر للطيران: الطائرة العائدة بمصريين من واشنطن ستهبط في مرسى علم

مصطفى الجُدي 12:03 ص, الجمعة, 3 أبريل 20

«الصحة الإسبانية»: عدد وفيات «كورونا» يتجاوز 9 آلاف

منتصر محمود 1:45 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

التعليم العالي : مركز «فيروسات الإنفلونزا» يعمل على تحضير لقاح لـ«كورونا»

جهاد سالم 8:47 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

الصحة : تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

محمد بدر 8:04 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

صندوق النقد الدولي : حلقة نقاشية افتراضية غدًا لمناقشة آثار فيروس كورونا

سمر السيد 4:12 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

بإجمالي 849 حالة الليلة الماضية.. إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات «كورونا»

هيثم سمير 2:01 م, الثلاثاء, 31 مارس 20