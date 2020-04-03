«التضامن» تتخذ 4 إجراءات احترازية بدور رعاية الأطفال لمواجهة «كورونا»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تحتفل مع بداية شهر أبريل من كل عام في أول يوم جمعة من الشهر بيوم اليتيم.

وأشارت وزيرة التضامن في تصريحات لها إلى ما يمر به العالم والبلاد خلال هذه الفترة من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مواجهة هذا الفيروس ومنع انتشاره داخل دور الرعاية المختلفة.

4 موانع

كما أشارت القباج إلى إجراءات الوزارة داخل دور الأيتام لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهي:

عقمت الوزارة وطهرت جميع دور الأيتام على مستوى الجمهورية.

قامت الوزارة بحملات توعية للأبناء بمخاطر الفيروس وطرق انتقال العدوى طبقا للتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

منع الزيارات داخل دور الأيتام منعا للتجمعات أو العدوى للحفاظ على أبنائنا.

منع استلام دور الأيتام لأي وجبات ساخنة جاهزة، على أن يتم طهي طعام الأطفال داخل الدور للحفاظ على سلامة أبنائنا والتأكد من صلاحية جميع الأطعمة.