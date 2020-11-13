اقتصاد وأسواق

التضامن تبدأ الاختبارات الشفوية لمشرفي الحج فى الجمعيات الأهلية

وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات والتى بدأت خلال شهر فبراير الماضي وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية باقتصار موسم…

مدحت إسماعيل 3:59 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 3:59 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات والتى بدأت خلال شهر فبراير الماضي وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لعام 2020م على حجاج الداخل في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من استئناف الاختبارات يأتى في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ / 2021م ،والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إن عدد المشرفين الذين سيتم استكمال الاختبارات لهم يبلغ 669 متقدما.

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وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية التى أجريت “أون لاين” خلال شهر فبراير الماضي من أصل 1115 متقدمًا ،وسوف تجرى الاختبارات الشفوية لهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل وحتى منتصف شهر ديسمبر لاختيار 270 مشرفًا من خلال لجان مشكلة من مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية وخبراء في التنمية البشرية.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن الاختبارات ستجري لجميع المحافظات في دار الهيئة الهندسية وفق جدول زمنى يراعى تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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