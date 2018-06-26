التضامن: انخفاض نسبة مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية إلى 6%

المال ـ خاص:استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018.وقالت غادة والى، إن الدراما تلعب دوراً محورياً في تشكيل فكر ووجدان الأطفال والشباب تجاه العديد من القضايا

المال ـ خاص:

استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018.

وقالت غادة والى، إن الدراما تلعب دوراً محورياً في تشكيل فكر ووجدان الأطفال والشباب تجاه العديد من القضايا المجتمعية، خاصة قضية التدخين والمخدرات، وهو ما ظهر بوضوح في نتائج البحث القومي عن مشكلة التدخين والمخدرات في مدارس المرحلة الثانوية والذى أعلنه الصندوق في عام 2017، حيث احتلت وسائل الإعلام وعلى رأسها الدراما المرتبة الأولى كمصدر معلومات عن التدخين والمخدرات بين الطلبة بنسبة 72%.

جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وعدد من أعضاء مجلس النواب وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلي الجهات الحكومية والأهلية.

وأكدت والي حرصها على استمرار التواصل مع صناع الدراما لتطوير التناول الدرامي للقضية، وأشارت أنه منذ عام 2014 يتم الالتقاء بصناع الدراما لاسيما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك للتشاور معهم بشأن نتائج رصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات في الأعمال الدرامية وإلقاء الضوء علي التناول الإيجابي لتكريمه وكذلك رصد خطورة التناول السلبي للقضية وتداعياته علي الأطفال والشباب لمراجعة هذه الأعمال والسعي نحو تلافيها إعلاءاً لمصلحة الأطفال والشباب.

وأوضحت أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضي حيث كشف المرصد الإعلامي للصندوق عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2017 إلي 6% في رمضان هذا العام، أما مشاهد تعاطى المخدرات فقد انخفضت نسبتها من 4% إلي 2%، كما خلت 4 مسلسلات تماماً من مشاهد المخدرات.

وعلي صعيد تحليل مضمون دراما هذا العام، أوضحت والى أن الدراما حملت عددا من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتي التدخين والمخدرات، كما التزمت القنوات التليفزيونية بعرض التصنيف العمري للأعمال الدرامية، إضافة إلى خلو كافة الأعمال الدرامية من وجود أي مشاهد للتدخين أو لتعاطي مخدرات من قبل الأطفال، لافته إلى أن تجربة المرصد الإعلامي للصندوق أصبحت من التجارب الرائدة علي المستوي الدولي فلقد اختارتها منظمة الصحة العالمية لعرضها باجتماع لجنة خبراء المنظمة لمنع الترويج لمنتجات التبغ والذي عقد في مارس الماضي بنيودلهي، وتم اعتماد تجربة المرصد كأحد الأدلة العلمية لتطوير وثيقة دولية تعتزم منظمة الصحة العالمية إصدارها في نوفمبر القادم بشأن تدابير مواجهة كافة أشكال التسويق الغير مباشر لمنتجات التبغ وذلك في إطار التزام الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

وأكدت والى حرص الصندوق بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علي إصدار تقارير دورية أسبوعية خلال شهر رمضان الماضي لتشجيع الأعمال الخالية من المخدرات أو التي تحمل رسائل توعوية بقضية التدخين والمخدرات، وفي ذات الوقت حرص الصندوق علي مخاطبة وتنبيه الأسرة المصرية بشأن الأعمال التي تحمل رسائل سلبية وتنشر الثقافة السوداء للمخدرات، وقد قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ خطوة غير مسبوقة بإصدار قراره في تاريخ 4 يونيو الماضي بتحذير الشركة المنتجة والقناة التي تبث أحد الأعمال الدرامية التي تتضمن مشاهد ترويجية للمخدرات بضرورة مراجعة الحلقات المتبقية وحذف هذه المشاهد حال إعادة عرض المسلسل، كما تم إبلاغ المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الترويج لمنتجات التبغ في 3 مشاهد درامية أخرى مخالفة للقانون رقم (58) لسنة 2002 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.

وفى ذات السياق كرمت “غادة والى” الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد المخدرات وهي مسلسلات (الوصية، أمر واقع، الشريط الأحمر، ووكلينها والعه).