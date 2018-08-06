التضامن: القروض الدوارة تنفذ 11 ألف مشروعا متناهي الصغر

المال -خاصأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع أن المؤسسة قامت بتقديم 43 مليون جنيه قروضا دوارة لتنفيذ 11 ألف 449 مشروعا ببرنامجي الحد من الفقر وبرنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك خلال عامي 2017 – 2018. وأكدت والى

المال -خاص

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع أن المؤسسة قامت بتقديم 43 مليون جنيه قروضا دوارة لتنفيذ 11 ألف 449 مشروعا ببرنامجي الحد من الفقر وبرنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك خلال عامي 2017 – 2018.

وأكدت والى ان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر احد أدوات تحقيق الشمول المالي واحد العوامل الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث تعد الية داعمة للإنتاج المحلى وخلق فرص عمل بالإضافة الى تقديم التنمية للقطاعات الأكثر احتياجا والاشد فقرا.

وأشارت إلى أن برنامجي الحد من الفقر و دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع يقوما بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات.

وأضافت أن نسب مشاركة النساء في تنفيذ المشروعات بالبرنامجين قدر ب55% بما يزيد عن 8 آلاف مشروع وهو ما يؤكد استهداف المرأة وتمكينها اقتصاديا لتشكل نواة اقتصادية منتجة وفعالة من خلال تحسين نسب مشاركة المرأة في العمل وقدرتها على إدارة المشروعات بحرفية إضافة الى انتظامها في السداد.

وأشار عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع إلى أن برنامج الحد من الفقر ينفذ على مستوى محافظة القاهرة الكبرى وقد بلغ عدد المشروعات المنفذة بالبرنامج 5023 مشروعا عن عامي 2017 – 2018 تنوعت تلك المشروعات من التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وكان التنفيذ الأعلى للمشروعات التجارية وقد بلغت نسب السداد بشكل عام 99% مشيرا الى ان قيمة القرض تتراوح بين 2500 جنيه الى 10 الاف جنيه وفق المشروع.

وأشار حمودة إلى أن برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر بالمؤسسة يغطى 24 محافظة على مستوى الجمهورية وتتراوح قيمة القروض بين إلف وعشرة آلاف جنيه وجارى التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها

وتتنوع المشروعات التي تمول من خلال البرنامج ما بين المشروعات التجارية من البقالة وبيع الخضار والفاكهة والتجارة في الأعلاف، والمشروعات الخدمية التي تم التأكيد على ضرورة ان تتلاءم وسد احتياجات البيئة المحيطة مثل المخابز

وكذلك المشروعات البيئية من تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل والمشروعات الحرفية من الخياطة والنجارة وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية

وخلال عامي 2017 – 2018 تم تنفيذ ما يقرب من 6 ألاف و500 مشروعا وبلغت نسبة السداد بشكل عام 99%