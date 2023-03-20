«التضامن الاجتماعي»: 4.5 مليون مصرية مستفيدة من الدعم التعليمي

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال

والأم المثالية اليوم، دور الوزارة في الدعم التعليمي المقدم أسر تكافل وكرامة.

أوضحت وزيرة التضامن أن إجمالي عدد المستفيدات من الدعم التعليمي بلغ 4 مليون و 500 ألف سيدة وفتاة، مشيرة إلي أن أغلب ذلك الدعم تم توجيهه إلى سيدات وفتيات الأسر الغير قادرة.

وأعربت «القباج» عن خالص تحياتها لجميع

في كل الأماكن والأزمنة، مؤكدة أن هناك محاورعديدة تستهدفها الوزارة لدعم المرأة المصرية .

وأشادت بقوة السيدة مريم العذراء حيث أعانت السيد المسيح على تحمل المشاق لتأدية رسالته، كما أشادت بقصة سيدنا محمد ذاكرة احتساب و صبر أمه، ودعم وسند زوجته بجانب حنو ورعاية إبنته.

تفاصيل الدعم التعليمي للمرأة وتكافؤ الفرص

وزيرة التضامن الاجتماعي و الدعم التعليمي للمرأة المصرية

أوضحت وزيرة التضامن أنه قد تم إعفاء 3 مليون فتاة لأسر تكافل من دفع المصروفات الدراسية لدعم تعليم الفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر، وذلك بزيادة 17% وبتكلفة تتخطى مليار جنيه.

وأضافت أنه تم دفع المصروفات الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى 500 ألف طالبة من الأسر غير القادرة بزيادة أعداد تصل إلى 23%، تحت مظلة برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية».

واشتمل الدعم التعليمي للمرأة المصرية على محو أمية 900 ألف سيدة تحت مظلة برنامج «لا أمية مع تكافل»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة زيادة بلغت 34%.

وتابعت القباج: تم رفع كفاءة 1000 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، لإعطاء فرصة ثانية لمن تخطى سن الالتحاق بالمدرسة أو تسرب من التعليم.

وقالت إن الأم هي القوة ممزوجة بجذور الأصالة وحنو الإرادة فصلاح المحصول يبدأ من البذور، مشيرة إلى قوة أم موسى عليه السلام التي دفعتها لأن تودعه في البحر حتى عاد إليها عزيزا آمنا.