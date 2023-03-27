«التضامن الاجتماعي»: 22 ألف مواطن ومواطنة يتقدم إلى حج الجمعيات الأهلية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ- 2023م.

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن ذلك عقب غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للمواسم الجاري.

شروط التقدم بطلب الحج لموسم 2023

وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

وتضمنت الشروط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل يناير 2023 ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

واشترطت الوزارة ألا يكون الراغب في الحج قد سبق له أداء الفريضة من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

وأضافت القباج أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، مشيرة إلى أنه لا يسمح لبعض الفئات المرضية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى.

الفئات المرضية الأكثر عرضة لمخاطر العدوى

وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، يعتبر الفئات التالية هي الأكثر عرضة لمخاطر العدوى يجب وجود مرافق لها خلال الحج وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وتضمنت الشروط عدم السماح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري.

ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا بصدد تنظيم مستويين لحج الجمعيات الأهلية، هما الحج الاقتصادي والخمس نجوم.

واضافت أنه سيتم تحديد أسعار برامج المستويين عقب اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك قبل إجراء القرعة الإلكترونية مباشرة.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات.

نجح مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج في إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تم التعاقد مع الفنادق وأفضل الأوتوبيسات لنقل الحجاج، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل.

وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.