التضامن الاجتماعي تنفذ 1424 نشاطًا في الجامعات خلال 16 شهرا

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا مفصلًا عن إنجازات برنامج وحدات التضــامـن الاجتماعى بالجامعات المصرية حتى سبتمبر الماضي قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية ومنسق برنامج وحدات التضامن بالجامعات المصرية.

,تم إنشاء وحدات التضامن في الجامعات المصرية فى ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والجامعات، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيه 2021 إلى سبتمبر 2022 عدد “1424” نشاطا ، وبلغ عدد المستفيدين ” 108461″ من الطلاب والعاملين وذلك من خلال “30 ” وحدة، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت لبناء شخصية إيجابية منتجة فعالة، ومن أبرز الأنشطة والخدمات بالتقرير:

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان

نفذت الوحدات عدد “379” نشاطًا ، لعدد ” 61495″ مستفيدًا ، حيث هدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى ” الثقة بالنفس – كيف تكون قائد ناجح – مهارات الذات – التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات-…..”.

وصممت العديد من البرامج التوعوية لبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية ” القيادة والتبعية – قادة التطوع-..”، فى حين عملت الوحدات إلى نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة “الزيادة السكانية – كيفية اختيار شريك الحياة – مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى – التغيرات المناخية – الأمية الفكرية”.

أنشطة قادة التطوع

نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك التطوع المصرى التابع لمؤسسة الاتحاد المصرى للسياسات الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان ” قادة التطوع “.

وشملت عدد 1077 طالبا من المتطوعين ببنك التطوع المصرى والمتفوقين دراسيا ًبالجامعات، وذلك بوحدات التضامن الاجتماعى بجامعات “المنيا – طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات – الإسكندرية- الزقازيق- عين شمس – القاهرة “.. والتى هدفت لإعداد طالب لديه سمات قيادية وقدر من المسئولية المجتمعية وحب الوطن والإنتماء، وشملت معسكرات قادة التطوع برامج و ورش عمل ( التطوع وأهميته، ريادة الأعمال، إدارة الأزمات والكوارث، الأسعافات الأولية).

نشر الوعي بدور وزارة التضامن الاجتماعي

تهدف وحدات التضامن الاجتماعي لنشر الوعى تجاه قضايا وخدمات الوزارة التى تقدمها لمواطنيها، إيماناً بدور وأهمية الوزارة وخدماتها، فتنوعت العديد من الندوات واللقاءات التوعية تجاه الموضوعات المختلفة.

ومن أبرزها “دور وزارة التضامن فى تحقيق التمكين الإقتصادى – دور وزارة التضامن فى مساعدة الفئات المهمشة – دور وزارة التضامن فى تحقيق العدالة الاجتماعية”، فى حين ألقت الوحدات الضوء على بعض برامج الوزارة “2 كفاية – مودة “.

التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

كرست وحدات التضامن برامج تمكين اقتصادى للطلاب، ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام 2021-2022، شمل على عدد 784 نشاطًا، لعدد 30765 مستفيدا، وشملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين مادياً.

إقامة المعارض

نظمت وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات ” الفيوم ، بنى سويف، الإسكندرية، قناة السويس، عين شمس، جنوب الوادي بقنا، الوادى الجديد،المنوفية، حلوان” معارض شاملة بأسعار رمزية بالجامعات.

كما شاركت طلابها ومتطوعيها فى معارض وحدات التضامن الاجتماعى والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعاً على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

قدمت وحدات التضامن بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر ومسئول التمكين الاقتصادى.

بلغ عدد مستفيدين البنك من خلال الوحدات أكثر من (5000) خلال الوحدات، حيث بلغ فتح الحسابات (1078)، بينما شمل القروض عدد مستفيدين (360) مستفيد بقيمة 31829513 جنيها.

وذلك بمختلف أنواع القروض (دعم المشروعات الصغيرة –الإستثمارية – قروض الزواج – قرض الإسكان – قرض السيارة – شخصى)، وبلغ مستفيدين الودائع(171) بقيمة 22332680 جنيها.

خدمات ذوي الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (12329)، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة.

كما قامت بالتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم، وكونت فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة.

وفرت الوحدات بعض الأجهزة كمرحلة أولى وتم صرف عدد (1497) جهاز تعويضى ومساعد لذوي الهمم، تضمنت عدد ( 1536) جهاز لاب توب ناطق، وعدد (275) عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية وعدد (37) نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (40) سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية، (15) كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية.