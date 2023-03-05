«التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب تقديم حج الجمعيات الأهلية لموسم 2023

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج

1444ه -2023م.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التقديم على حج الجمعيات الأهلية سيكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مارس الحالى، حتى الاثنين الذي يليه.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، موضحة أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة

حجاج الجمعيات.

وأضافت أنه قد تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات، وذلك طبقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

تفاصيل عن تقديم حج الجمعيات الأهلية

وزيرة التضامن الاجتماعي

من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج عبر الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

وتابع: أنه يتم استيفاء نموذج الطلب من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

يشار إلى أن الجمعية تقوم بالتوقيع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

ولفت مساعد وزيرة التضامن إلى أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكل الشروط التقديم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج.

وأوضح أن ذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

وأضاف عبد الموجود أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير

، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).