استثمار

«التضامن الاجتماعي» تعلن صرف الدعم الاستثنائي لـ2696 مرشدًا سياحيًّا

بتكلفة 4.5 مليون جنيه
مدحت إسماعيل 1:49 م, الخميس, 22 أبريل 21 1:49 م, الخميس, 22 أبريل 21

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الأحد المقبل، صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2696 مرشدًا سياحيًّا من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد لمدة شهر من تاريخ بدء الصرف. جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريًّا، ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه؛ لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

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وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدفعة الأولي تم صرفها في سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية في فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد.

وأشارت القباج إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتي استجابة للتظلمات التي تم تلقّيها من المرشدين المستحقين للدعم، لكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف في المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم في الدعم أو الذهاب إلى مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.

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وأكدت أن الدولة حريصة على توفير كل وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات، وخاصة فى وقت المِحن.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلي الموقع الالكتروني وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg.

تأتي مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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