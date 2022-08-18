«التضامن الاجتماعي» تعلن الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة أبو سيفين

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم اليوم الخميس الانتهاء من صرف جميع التعويضات لأسر الضحايا والمصابين بحادث كنيسة أبو سيفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث الذي وقع الأحد الماضي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقال القباج إن عدد الضحايا بلغ 41 مواطنًا تم تسليم التعويضات الخاصة بهم لأسرهم، كما تم صرف التعويضات لـ 9 مصابين، حيث حصلت أسرة المتوفي على 100 ألف جنيه، كما حصل المصابون علي التعويضات القانونية المقررة لهم والبالغة 10 آلاف جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل هناك دعم نفسي وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث يقوم فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم جميع الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين يوم الإثنين الماضي، وانتهت اليوم الخميس من صرف جميع التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.