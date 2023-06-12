«التضامن الاجتماعي» تطلق مبادرة «الأب القدوة» ضمن شهر التربية الإيجابية

أعلنت نيفين

وزيرة التضامن الاجتماعي، أن شهر يونيو الذي يتزامن مع شهر التربية الإيجابية، سيشهد ولأول مرة إطلاق مبادرة “الأب القدوة”.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن “الأب القدوة ” تستهدف التأكيد على دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال.

وجاء اهتمام

نماذج الآباء المكرمين

وزيرة التضامن الاجتماعي

بإطلاق تلك المبادرة تأكيدًا على معيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي داخل الأسر خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية وتزعزع العلاقات بداخلها، سواء العلاقة بين الزوج والزوجة، أو بين الأب وأولاده.

وانتهت وزارة التضامن من تصعيد عدد من نماذج الآباء الذين سيتم تكريمهم خلال فاعلية كبرى تنظمها

بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع خلال شهر يونيو الحالي.

وتضمنت فئات الترشيح “أب طبيعي، وأب قدوة لابن من ذوى الإعاقة، وأب لأسرة كافلة” وفق عدد من المعايير الخاصة بكل فئة أعلت من معايير الاهتمام بتعليم الأبناء،والعمل الخاص والمشاركة بالمبادرات المجتمعية.

الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية.

وجاء ذلك تحت عنوان “التربية.. مشاركة” برئاسة “القباج” وعضوية كل من الوزارات المعنية بقضايا التربية الأسرية، وإزاء دورها وفي كل الفعاليات أكدت وزارة التضامن الاجتماعى على دور الأسرة فى تنشئة الطفل تنشئة سليمة.

وأطلقت

عام 2020 برنامج التربية الأسرية الإيجابية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال في الفئات العمرية من 0 إلى 18 سنة بقرى “حياة كريمة”.

بالإضافة إلى دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنشئتهم على السلوكيات الصحية؛ التي تحافظ على نمائهم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.