«التضامن الاجتماعي» بمطروح تنظم ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ندوه موسعة تحت عنوان مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام مطروح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والاستاذ فتحي الجمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، والدكتورة أم العز بريك مدير مركز إعلام مطروح والدكتورة تهانى فرج السعيد أستاذة الصحة النفسية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح وعددا من القيادات التنفيذية والنسائية وممثلى وحدة التضامن الاجتماعى وفتيات وطالبات جامعة مطروح.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ فى كلمتها خلال الندوة على اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة والحفاظ على حقوقها ودورها ومكانتها، وحمايتها أمام أى مظاهر أو دعوة للعنف ضدها واعطائها مكانتها التى تستحقها باعتبار تمكين المرأة أحد أهداف استراتيجية مصر 2030، خاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن تفعيل مشاركتها في خطط التنمية وبناء الوطن يد بيد بجانب الرجل.

كما تقدمت بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المستمر للمرأة ودورها فى مطروح مع تولى العديد منهن للقيادة فى عدة مجالات إيماناً بدورهن الهام.

وكذلك اهتمامه الدائم بدعم المرأة البدوية وتدعيم دورها ومكانتها من خلال عدة مبادرات من اجل الحفاظ على حقوقها وتوفير مزيد من فرص العيش الكريمة لها، وتوثيق شهادات الميلاد والزواج حفاظا على حقوقهن، مع توفير مزيد من مصادر الدخل لها ولأسرها كالمشروعات الصغيرة والتدريب والتأهيل وفتح منافذ تسويقية لهم وغيرها من وسائل التدعيم تماشيا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

وألقى مدير عام الأوقاف بمطروح كلمة وضح فيها أن الله تعالى كرّم المرأة ورفع قدرها ومنزلتها، وأعطاها حقوقها على أكمل وأحكم وجه ونبذ العنف ضدها، مشيرا إلى أن الإسلام خص المرأة بمكانة اجتماعية رفيعة وأعطاها أهمية كبيرة لما تتحمله من مشقة في حمل أبنائها وتربيتهم حيث استدل بحديث رسولنا الكريم بقوله “استوصوا بالنساء خيرا”.

كما تم على هامش الندوة افتتاح معرض لمنتجات الأندية النسائية للحرف اليدوية والتراثية تحت إشراف مديرية الاجتماعي بالمحافظة وعرضا فيلم تسجيلي لنبذ العنف ضد المرأة .

ويأتى تنظيم ندوة مناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفى إطار احتفالات المحافظة باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة الذى يواكب 25 من نوفمبر كل عام.