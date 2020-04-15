«التضامن الاجتماعى» تبحث عن استشارى لميكنة وإدارة بيانات «2 كفاية»

طرحت وزارة «التضامن الاجتماعى» مناقصة عامة أمام الشركات الاستشارية لإعداد نظام متابعة وإدارة بيانات وميكنة كاملة لمشروع «2 كفاية» الجارى تنفيذه حاليا.

وقال مصدر مسئول فى الوزارة لـ«المال» إن المنافسة مفتوحة أمام المكاتب الراغبة فى تنفيذ المشروع حتى نهاية الأسبوع الحالى، لافتا إلى أنه مستهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة على غرار منظومة الدعم النقدى «تكافل وكرامة».

يشار إلى أن «التضامن الاجتماعى» أطلقت العام السابق مشروع «2 كفاية» وهو أحد برامج الملف السكانى الذى يسعى إلى الحد من الزيادة السكانية بين 1.4 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» داخل 2257 قرية فى 10 محافظات هى أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة وهى المحافظات الأعلى فى معدلى الخصوبة والفقر.

وقام المشروع خلال العام الماضى ببناء قدرات كوادر92 جمعية أهلية ورفع كفاءتهم، وتدريب 1142 مثقفة مجتمعية، وإطلاق ثلاث حملات إعلامية كبرى، ويقوم على زيارات مباشرة من مندوبى الجمعيات للفئات المستهدفة. وأشار مسئول وزارة التضامن إلى أنه حتى الآن تم تنظيم نحو 2.5 مليون زيارة للسيدات، وإقناعهن بالتردد على عيادات تنظيم الأسرة، كما تم عقد 4 آلاف ندوة مع الفئات المستهدفة. وعن تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، أوضح التقرير أنه تم تطوير وتجهيز 40 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية بالمناطق المحرومة من الخدمة، بهدف تقديم خدمات مميزة ومجانية، وقد استفاد من تلك الخدمات 38 ألف سيدة حتى الآن