التضامن: افتتاح أول دار لرعاية أطفال التوحد فى 2018

مدحت إسماعيلكشفت غادة وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر بها 558 مؤسسة لرعاية المعاقين وتعمل وزارة التضامن خلال الفترة المقبلة على تطوير معظمها على مستوى البنية التحتية وقدرات العاملين فيها.واشارت الوزيرة إلى أن الوزارة افتتحت خلال الفترة الماضية عمليات التطوير بسبع مؤسسات فى القاهرة الكبرى لذوى ال

مدحت إسماعيل

كشفت غادة وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر بها 558 مؤسسة لرعاية المعاقين وتعمل وزارة التضامن خلال الفترة المقبلة على تطوير معظمها على مستوى البنية التحتية وقدرات العاملين فيها.

واشارت الوزيرة إلى أن الوزارة افتتحت خلال الفترة الماضية عمليات التطوير بسبع مؤسسات فى القاهرة الكبرى لذوى الاعاقة.

واكدت وزيرة التضامن اعلان الرئيس السيسى فى يناير المقبل اعتبار 2018 عاما للاعاقة بما يضاعف الاهتمام بهم، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على تطوير جميع دور رعاية ذوى الاعاقة وان 2018 سيشهد افتتاح حضانات لذوى التوحد لاول مرة فى مصر، كما سيشهد من الانشطة الجديدة بما يضاعف الاهتمام بذوى الاعاقة.



واشارت الى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء اجرى خلال التعداد السكانى حصرا لذوى الاحتياجات مع تفصيل للاعاقة بمختلف انواعها بما يسهل على الوزارة وضع خريطة كاملة لهم فى مصر وانواعها واسبابها بما يسهل التعامل معهم وتوفير كل الوسائل لهم لتسهيل حياتهم ومنحهم حقوقهم.