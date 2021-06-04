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«التضامن»: إجراءات رادعة لمحاسبة المسئولين بالمؤسسة العقابية بالمرج حال تقصيرهم

تقدمت الوزيرة بخالص تعازيها لأسر الضحايا
مدحت إسماعيل 6:04 م, الجمعة, 4 يونيو 21 6:04 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس نتيجة حادث حريق بأحد عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة، مشيرة إلى أنها شاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العنبر كان يضم ٢٥ حدثا تم إنقاذ ١٩منهم فور وقوع الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لهم.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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