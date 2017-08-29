التصوير في مختلف الوسائط.. جديد هيئة الكتاب

علي راشد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابٌ بعنوان "التصوير فى مختلف الوسائط.. الفوتوغرافي السينمائي التليفزيوني" للدكتور هشام جمال الدين. يأتى هذا الكتاب فى خمسة أبواب رئيسية تتناول الفروق التقنية والفنية كافة لفن التصوير الضوئي في مختلف الوسائط البصرية، بالإضافة إلى التكوين في الصورة، و

علي راشد

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابٌ بعنوان “التصوير فى مختلف الوسائط.. الفوتوغرافي السينمائي التليفزيوني” للدكتور هشام جمال الدين.





يأتى هذا الكتاب فى خمسة أبواب رئيسية تتناول الفروق التقنية والفنية كافة لفن التصوير الضوئي في مختلف الوسائط البصرية، بالإضافة إلى التكوين في الصورة، وكذلك الإضاءة باعتبارهما من المقومات الإبداعية للصورة أيًّا كانت فنونها التقنية.

ويعتمد هذا الكتاب الأكاديمي لفنون الصورة على شرح وتقديم كل ما يتعلق بهذا النوع من الفنون البصرية الضوئية السينمائية والرقمية الحديثة أو يرتبط بها من الناحية التقنية أو من الناحية الإبداعية.

وقد راعى المؤلف أن تكون المادة العلمية مدعمة بصريًّا من خلال الصور والأشكال التوضيحية، بالإضافة إلى أساليب التدريبات العملية المختلفة اللازمة لممارسة هذا الفن.