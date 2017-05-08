التصنيف العالمي للتنس.. تغيير وحيد للرجال وبالجملة في السيدات

إعداد المالحافظ النجم البريطاني، آندي موراي، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي شهدت صعود الكرواتي مارين سيليتش إلى المركز السابع على حساب الياباني كي نيشيكوري.ويحتل موراي المركز الأول برصيد 11270 نقطة، ويليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش ف



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حافظ النجم البريطاني، آندي موراي، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي شهدت صعود الكرواتي مارين سيليتش إلى المركز السابع على حساب الياباني كي نيشيكوري.

ويحتل موراي المركز الأول برصيد 11270 نقطة، ويليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني، برصيد 7085 نقطة، وخارج المراكز العشرة الأولى، صعد الأسباني بابلو كارينو بوستا ثلاثة مراكز، ليحتل المركز الثامن عشر بعدما توج، أمس الأحد، بلقب بطولة إشتوريل.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى كما يلي: البريطاني آندي موراي في المركز الأول برصيد 11270 نقطة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 7085 نقطة، السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الثالث برصيد 5685، نقطة السويسري روجر فيدرير في المركز الرابع برصيد 5125 نقطة، الإسباني رافاييل نادال في المركز الخامس برصيد 4375 نقطة.

وحل الكندي ميلوس راونيتش في المركز السادس برصيد 4135 نقطة، والكرواتي مارين سيليتش في المركز السابع برصيد 3725 نقطة، والياباني كي نيشيكوري في المركز الثامن برصيد 3650 نقطة، والنمساوي دومينيك ثيم في المركز التاسع برصيد 3615 نقطة، ثم البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 3055 نقطة.

وفى تصنيف السيدات، حققت كل من الإسبانية جاربين موجوروزا، والبريطانية جوانا كونتا، والبولندية أجنيسكا رادفانسكا، تقدمًا في تصنيف المحترفات، بينما تراجعت الرومانية سيمونا هاليب، التى هبطت من المركز الرابع إلى الثامن.

وتقدمت موجوروزا مركزين لتحتل المركز الرابع، وصعدت كونتا من المركز السابع إلى السادس، كما ارتقت رادفانسكا إلى المركز السابع، وحافظت الأمريكية سيرينا وليامز، على موقعها في صدارة التصنيف برصيد 7010 نقاط، علمًا بأنها لن تشارك في أي بطولة حتى نهاية الموسم، حيث تنتظر مولودًا.

وجاء ترتيب اللاعبات الـ10 الأوليات كما يلي: الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الأول برصيد 7010 نقاط، والألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 6945 نقطة، والتشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 5946 نقطة، والإسبانية جاربين موجوروزا في المركز الرابع برصيد 4627 نقطة، والسلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا في المركز الخامس برصيد 4475 نقطة.

وحلت البريطانية جوانا كونتا في المركز السادس برصيد 4425 نقطة، والبولندية أجنيسكا رادفانسكا في المركز السابع برصيد 4255 نقطة، والرومانية سيمونا هاليب في المركز الثامن برصيد 4206 نقاط، والروسية سفتلانا كوزنيتسوفا في المركز التاسع برصيد 4060 نقطة، والأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز العاشر برصيد 3955 نقطة.