«التصنيع المحلي» تنتهى من إعداد مواصفة إحلال الميكروباص

انتهت لجنة التصنيع المحلى التى تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، من إعداد مواصفة إنتاج «الميكروباص» الذى يتم توريده ضمن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعي.

قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن الصيغة النهائية للمواصفة الكاملة لإنتاج «الميكروباص» شملت مجموعة من المعايير القياسية منها «توريد مركبات مزودة بمحركات مزدوجة تعمل بانظمة تشغيل الغاز الطبيعى والوقود «البنزين»، والفرامل المانعة للانغلاق، وأحزمة الأمان، وغيرها.

أضاف المصدر أنه تم استحداث بند جديد فى مواصفة إحلال الميكروباص يتعلق باجتياز الجهة الموردة لمركبات «الميكروباص» مراحل اختبارات التصادم؛ بهدف الوصول لأعلى معايير الأمن والسلامة للمواطنين.

أوضح أنه اللجنة المشكلة أرسلت النسخة النهائية من مواصفة إحلال الميكروباص إلى مجلس الوزراء على أن يتم عرضها على الشركات المتقدمة لمشروع إحلال النقل الجماعى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أكد أنه تم الاتفاق على تولى إحدى الشركات المحلية منها «غازتك» مهام عمليات تحويل أنظمة تشغيل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى والوقود على خطوط الإنتاج بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، قد أعلن منتصف أغسطس الماضى بدء تنفيذ برنامج إحلال وتجديد وسائل النقل الجماعى «ميكروباص – مينى باص»، التى مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، على أن يعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، ضمن خطة للاستفادة من فائض الإنتاج من الغاز الطبيعى.

تخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص مضى على إنتاجها 20 عامًا تعمل بمنظومة تشغيل وقود السولار والمازوت، بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعى.