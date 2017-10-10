التصفيات المؤهلة للمونديال.. مواجهات مصيرية فى أمريكا الجنوبية

على المصرى الاعتماد على الذات أو نتائج الأخرين؟!، هذا هو السؤال عندما تصل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم "روسيا 2018" إلى نهايتها، ويمكن أن تحدث بعض التفاصيل البسيطة الفرق بين المشاركة في العرس العالمي أو مشاهدته عبر شاشات التليفزيون.كان التكافؤ شديداً، إلى درجة أنه لم يتم ح



على المصرى

الاعتماد على الذات أو نتائج الأخرين؟!، هذا هو السؤال عندما تصل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم “روسيا 2018” إلى نهايتها، ويمكن أن تحدث بعض التفاصيل البسيطة الفرق بين المشاركة في العرس العالمي أو مشاهدته عبر شاشات التليفزيون.

كان التكافؤ شديداً، إلى درجة أنه لم يتم حسم سوى مقعد واحد من قارة أمريكا الجنوبية، حجزته البرازيل مبكرا، ويتبقى ثلاثة من المقاعد الأربعة المباشرة التي تمنحها التصفيات، كما لم يتم الحسم بعد في هوية ممثل المنطقة في الملحق العالمي ضد نيوزيلندا.

هناك فوارق ضئيلة جداً بين الكثير من المنتخبات، وستكون أربعة منتخبات فى اللقاءات الخمسة التى ستقام فى الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء، فى هدوء شديد، بعدما ضمن منتخب البرازيل تأهله للمونديال، فيما لم يعد للثلاثى الإكوادور وبوليفيا وفنزويلا، أي حظوظ للتأهل.

الحسابات

ستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز “الثانى والثالث والرابع”، مباشرة إلى كأس العالم، أما المنتخب الذي سيحتل المركز الخامس فسيخوض الملحق ضد نيوزيلندا، وضمنت أوروجواي خوض الملحق، وستتأهل إذا فازت أو تعادلت مع بوليفيا، بل ويمكنها التأهل حتى في حالة الخسارة، ويتوقف ذلك على نتائج الأحرين.

وكولومبيا ستتأهل إذا فازت على بيرو في ليما، أما إذا تعادلت أو خسرت، يمكنها أن تتأهل أيضاً، ولكن ذلك سيعتمد على نتائج المباريات الأخرى، وستسافر تشيلي إلى روسيا، إذا فازت على البرازيل خارج الديار، أما إذا تعادلت أو خسرت، ستجد نفسها أمام ثلاثة سيناريوهات “التأهل مباشرة أو اللعب ضد نيوزيلندا أو الإقصاء”.

بيرو ستتأهل إذا فازت على كولومبيا على أرضها، ولم تفز الأرجنتين وتشيلي بمباراتيهما، أما إذا فاز الثلاثة، ستدخل بيرو والأرجنتين في متاهة الحسابات، لمعرفة من المتأهل إلى روسيا، ومن سيواجه نيوزيلندا، وفى حالة تعادل بيرو، فسيكون لديها حظوظ ضئيلة للتأهل مباشرة، أما إذا خسرت، فسيكون أملها الوحيد هو خوض الملحق.



يمكن للأرجنتين أن تتأهل إذا فازت على الإكوادور في كيتو، ولكن إذا فازت أيضاً كولومبيا وتشيلي، فإنها ستخوض الملحق، إذا تعادلت فستكون حظوظها لا تتعدى 22% للتأهل مباشرة إلى كأس العالم، أما إذا خسرت، فسيكون أملها الوحيد هو خوض المحلق، إذا خسرت أيضاً بيرو ولم تفز باراجواي، ومع ذلك يجب أن تدخل في متاهة الحسابات.

وستتأهل باراجواي إلى كأس العالم، إذا فازت على أرضها أمام منتخب فنزويلا، الذى فقد آمال التأهل تماما، وخسرت تشيلي ولم تفز الأرجنتين، أما إذا تعادلت، فسيكون لديها فرصة 11 % فقط لبلوغ الملحق المؤهل للمونديال.

فى حالة التساوى

ووفقاً للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لكأس العالم، فإنه في نظام المجموعات والتساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر سيتقرر من المتأهل حسب المعايير التالية:

1- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

2- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

أما إذا حصد منتخبان أو أكثر نفس النتيجة وفقاً للمعايير الثلاثة المذكورة أعلاه، فسيتم تحديد مركزهم النهائي على النحو التالي:

1- أكبر عدد من النقاط التي تم حصدها في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

2- فارق الأهداف في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

4- إذا كان التعادل بين منتخبين، سيكون للأهداف المسجلة خارج الديار قيمة مضاعفة.

5- نظام نقاط الروح الرياضية، والذي يتم من خلاله خصم النقاط بسبب البطاقات الحمراء والصفراء في مباريات مرحلة المجموعات، يتم حسابه عن طريق قرعة تنظمها اللجنة المنظمة للتصفيات وفقا للتالى:

أ- البطاقة الصفراء الأولى: خصم نقطة واحدة

ب- البطاقة الصفراء الثانية “الحمراء”: خصم 3 نقاط

ج- البطاقة الحمراء المباشرة: خصم 4 نقاط

د- البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء المباشرة: خصم 5 نقاط

المباريات

وستكون مباراة بيرو مع كولومبيا، التى ستقام على “الملعب الوطني” فى ليما، الحدث الأبرز فى لقاءات اليوم، وهى مواجهة تجسد التوتر الذي يطغى على الأجواء في الأيام الأخيرة، حيث تزور كولومبيا “الرابع بـ26 نقطة”، بيرو “الخامس بـ25 نقطة”، وهي تعي جيداً أن نتيجة الفوز ستأهلها إلى كأس العالم، وأي نتيجة أخرى ستجبرها على الانتظار، ولكن الإحصائيات تصب في مصلحتها، بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية على منافسها في التصفيات.

أما باقي المنتخبات، فلا أحد منها لديه مستقبل واضح أكثر من أوروجواي “الثاني بـ28 نقطة”، وستتأهل إذا فازت أو تعادلت مع بوليفيا، التي لم تعد تملك أي حظوظ، بل وحتى يمكنها أن تتأهل في حالة الخسارة، باستثناء ما إذا مُنيت بهزيمة كبيرة رافقها خليط من النتائج غير المحتملة، في هذه الحالة ستخوض الملحق، وبالإضافة إلى ذلك، فازت على بوليفيا في 9 من زياراتها الـ10 إلى مونتيفيديو في التصفيات.

أما تشيلي “الثالث بـ26 نقطة”، فستواجه مصيرها على أرض البرازيل المتأهلة منذ فترة، وحيث حصدت 5 هزائم في 5 مباريات في التصفيات، إذا فازت هناك للمرة الأولى، ستتأهل دون انتظار أي نتيجة أخرى، وحتى التعادل أو الخسارة، يمكن أن يمنحها تذكرة التأهل المباشر أو مقعد في الملحق.

تصل الأرجنتين “السادس بـ25 نقطة”، محملة بالمعاناة إلى كيتو، حيث لم تتغلب على الإكوادور المقصية مؤخراً في التصفيات، منذ عام 2001، ولعبا 3 لقاءات، خسرت 2 وتعادلت فى لقاءا، إذا فازت ستضمن خوض الملحق، ويمكن أن تتأهل مباشرة اعتماداً على نتيجتي مباراتي بيرو وتشيلي.

على الرغم من وضع راقصى التانجو الصعب، التى يمكن أن يؤهلها التعادل أو يعبر بها إلى الملحق، أما الهزيمة فستسمح لها فقط بخوض الملحق، بفضل مزيج غير محتمل من النتائج، ستعاني في هذه المباراة من غياب وحيد متمثل في لاعب الوسط فيرناندو جاجو.

ويضع الأرجنتينيون آمالا كبيرة على ليونيل ميسي، الذى يواجه خطر الغياب مع منتخب بلاده عن كأس العالم المقبلة، وهو مايضع عليه ضغوطا كبيرة، ويضعه في دائرة الأضواء من زاوية مختلفة، ولم يسجل قائد الأرجنتين “هداف الفريق بـ4 أهداف”، منذ الفوز على تشيلي في الجولة الـ13، أى منذ 435 دقيقة، بهدف من ركلة جزاء، ومنذ ذلك الهدف، لم يجد الألبيسليستي طريقه إلى المرمى في ثلاث مباريات، بينما تعادل 1-1 مع فنزويلا، حيث جاء الهدف الأرجنتيني في تلك الليلة عن طريق المدافع رولف فيلتشر بالخطأ ضد مرماه.

تستقبل باراجواي “السابع بـ24 نقطة”، فنزويلا مع العلم أنه يجب عليها تحقيق الفوز للحفاظ على آمالها في التأهل، وحتى ذلك قد لا يكفيها لخوض الملحق. إذا تعادلت يمكن أن تحجز مقعدها في الملحق، ولكنها ستحتاج إلى هزيمتين كارثيتين لمنتخبي بيرو والأرجنتين. أما الخسارة فستقصيها تماماً من المنافسة. ريتشارد أورتيز سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

المواجهات

الإكوادور مع الأرجنتين

أوروجواي مع بوليفيا

باراجواي مع فنزويلا

بيرو مع كولومبيا

البرازيل مع تشيلي