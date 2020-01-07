التصعيد بين واشنطن وطهران هل ينتقل إلى أول حرب إلكترونية علنية

يونيو من العام الماضي، وافق ترامب على هجمات إلكترونية استهدفت حواسيب وأجهزة تحكم وإطلاق صواريخ إيرانية، ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة.

أثار التصعيد بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني التكهنات بشأن الرد الإيراني، ومن الاحتمالات المطروحة أن تشن إيران أول حرب إلكترونية علنية ضد شركات ومصالح الولايات المتحدة، خاصة وأن بين الطرفين تاريخ لهجمات من هذا النوع، وفق سكاي نيوز عربية.

هجمات القرصنة تلك في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران قد تستهدف قطاعات البنية التحتية الحيوية، وقطاعات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة، لتتحول بعدها إلى حرب إلكترونية معلنة، بحسب شركة “فاير آي” المتخصصة في الأمن الإلكتروني.

وزاد اهتمام النظام الإيراني بتطوير قدراته في مجال الحرب الإلكترونية، منذ هجمات فيروس “ستوكنست” عام 2010، التي استهدفت أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

وفي عام 2012، أنشأت إيران مجلسا أعلى للفضاء الإلكتروني، يديره الحرس الثوري ويتبع مباشرة للمرشد علي خامنئي.

وبعدها، دخلت طهران وواشنطن في هجمات متبادلة، لكنها كانت محدودة التأثير، حتى عام 2013 عندما نفذت طهران هجوما إلكترونيا استهدف إحدى شركات المياه في نيويورك، مما أثر بشكل مباشر على السكان.

وبعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، تراجعت الهجمات بشكل ملحوظ، لكن انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، ضاعف من نشاط القرصنة الإلكتروني الإيراني ضد شركات أميركية.

من جانبها، نفذت الولايات المتحدة أيضا هجمات إلكترونية ضد إيران، ففي يونيو من العام الماضي، وافق ترامب على هجمات إلكترونية استهدفت حواسيب وأجهزة تحكم وإطلاق صواريخ إيرانية، ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة.