التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي تبلغ 1.52 مليار درهم اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.52 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 932.99 مليون درهم منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 383.08 مليون درهم و278 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 549.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 555.52 مليون درهم منها 9 رهون للأراضي بقيمة 47.94 مليون درهم و48 رهنا للفلل والشقق بقيمة 507.57 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 67 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 34.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم.