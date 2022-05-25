«التصدي للتنظيمات الإرهابية».. توصيات ورشة عمل «الإنتربول» في أكاديمية الشرطة (صور)

اختتمت فعاليات ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” التي عقدت بأكاديمية الشرطة “تحت عنوان: “التصدى للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”، خلال الفترة من 23- 25/5/2022، بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية في 27 دولة، فضلاً عن مصر.

والدول المشاركة هي: ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شارك خبراء من 6 منظمات دولية وإقليمية، وهي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، الاتحاد الأوروبي، مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سكرتارية تجمع دول الساحل “G5”.

وانتهت أعمال وفعاليات ورشة العمل إلى عدة توصيات، أبرزها: تشجيع إستمرار التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إستمرار جهود مكافحة إستغلال شبكة المعلومات الدولية لإرتكاب الأعمال الإرهابية، تعزيز التعاون والتنسيق لتبادل الخبرات فى مجالات مكافحة الإرهاب.

وشهدت فعاليات ورشة العمل إشادة أعضاء وفود الدول والمنظمات المشاركة بالجهود التنظيمية والأبعاد الموضوعية للفعالية.

كما طالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعماً لجهود التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المصرى المحورى فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من إهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للإستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.