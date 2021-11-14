«التصدير والاستيراد السعودى» يسعى للتوسع فى السوق المصرية

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودى عن رغبته فى زيادة استثماراته وأنشطته خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرية.

جاء ذلك فى خطاب من الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، للشركات أعضاء الاتحاد، مشيرا إلى أنه ورد كتاب من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بشأن رغبة البنك السعودى – الذى تم تأسيسه ككيان مستقل مؤخرا بموجب قرار من مجلس الوزراء السعودى – فى توسيع نشاطه فى السوق المصرية.

وأعرب البنك السعودى عن سعيه إلى التواصل مع جهات تمويلية من بنوك محلية وغيرها، بالإضافة إلى مستثمرين مصريين، خاصة الشركات العاملة فى نشاط الاستيراد من السعودية.

ومعروف أن البنك السعودى من أحدث البنوك العاملة فى سوق المملكة، إذ تم تأسيسه عام 2020 بهدف تمكين المصدّرين المحليين، والمساهمة فى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من %16 إلى %50 بحلول 2030 من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، و رصد البنك حجم تمويل قرابة 30 مليار ريال سعودى.

ويستهدف البنك حسب خطته التى تم الإعلان عنها مؤخرا، قطاعات مختلفة، ويشكل قطاع الزراعة أكثرمن %30 إلى جانب قطاع الصناعة والبتروكيماويات