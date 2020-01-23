التصدير والإستيراد الأفريقى يجمع 500 مليون دولار لزيادة رأس المال

أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي افريكسيم بنك أن المساهمين الحاليين ، بما في ذلك جمهورية نيجيريا الاتحادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ، استثمروا 200 مليون دولار من خلال أسهم الفئة A و B و C و 300 مليون دولار في شكل أرقام قابلة للاستدعاء رأس المال ، وبذلك يصل إجمالي قيمة الأسهم الجديدة الصادرة عن البنك في عام 2019 إلى 500 مليون دولار.



وقال أفريكسيم بنك ، الخميس ، إن الأسهم الجديدة تضع البنك في وضع قوي لمواصلة نموه بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية ، خاصة في أعقاب منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تم إطلاقها مؤخرًا ، وهي أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم منذ تشكيل التجارة العالمية. منظمة.



أضاف ان البنك يواصل مراقبة ظروف السوق للعثور على النافذة المناسبة لإعادة إطلاق طرحه العام الأولي في لندن

قال بنديكت أوراما ، رئيس Afreximbank: “يعكس ضخ الأسهم الثقة التي يتمتع بها المساهمون الحاليون لدينا في البنك ، ويرحب البنك بقرارهم بشراء أسهم إضافية بسرعة. نحن في وضع جيد للاستفادة من علاقاتنا مع الدول الأعضاء لدينا لتوفير منصة للتدفقات التجارية والاستثمارية في جميع أنحاء القارة ، وتحقيق عوائد للبنك ونمو للأعمال التجارية الأفريقية. “