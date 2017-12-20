التصديري للكيماويات يستهدف مضاعفة الصادرات لروسيا

❏ أبو المكارم: مفاوضات لمبادلة منتجات سلعية مصرية مقابل النفط الليبى ❏ توقعات بوصول صادرات مصر لـ25 مليار دولار بنهاية 2018عمر سالم ـ دعاء محمودكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطة المجلس خلال العام المقبل، والتي تستهدف مضاعفة حجم صادرات القطاع في السوق

❏ أبو المكارم: مفاوضات لمبادلة منتجات سلعية مصرية مقابل النفط الليبى

❏ توقعات بوصول صادرات مصر لـ25 مليار دولار بنهاية 2018

عمر سالم ـ دعاء محمود

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطة المجلس خلال العام المقبل، والتي تستهدف مضاعفة حجم صادرات القطاع في السوق الروسية خلال العامين المقبلين، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية بين موسكو- القاهرة.

وكانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية “ميتروجيت” فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، مما تسبب فى وفاة 224 راكبًا على متنها.

وأضاف «أبو المكارم» – في تصريحات خاصة لـ«المال» علي هامش مؤتمر “التجارة البينية الأفريقية” والتي عقد الإثنين الماضى – أن المجلس يستهدف أيضاً زيادة حجم الأعمال في السوقين السورية والعراقية، مشيداً بقرار وزير الصناعة بدعم تكاليف الشحن للسوق العراقية بنحو %50 مؤكداً أنها من القرارات المهمة التي صدرت خلال الفترة الماضية.

وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أكد أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وافق على دعم تكاليف الشحن للسوقين العراقية والليبية بنسبة %50، مشيرا إلى أن القرار يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهاتين السوقين بنسبة تصل إلى %25، مضيفا أن السوقين العراقية والليبية تمتلكان فرصا تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية.

وتوقع “أبو المكارم” أن تشهد السوق الليبية طفرة كبري في حجم التصدير خلال العام المقبل، لافتاً إلي أن هناك مفاوضات بين الجانبين المصري والليبي لتصدير منتجات سلعية مصرية لليبيا، مقابل حصول مصر علي النفط، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأوضح أن إنشاء مناطق لوجيستية مثل المجمع اللوجيستي المصرى فى كينيا على ٥٠ ألف متر لتخزين البضائع المصرية، وتوزيعها فى كل من السوق الكينية وأسواق الدول المجاورة، سوف يسمح للمنتجات المصرية بالتوغل فى السوق الأفريقية والدخول فى الأسواق الحديثة المجاورة لكينيا.

وفي سياق متصل، توقع “أبو المكارم” أن تصل صادرات مصر خلال 2018 إلي 25 مليار دولار، بتأثير القرارات الحكومية التي تؤثر بشكل إيجابي علي القطاع، مثل استئناف الرحلات الجوية مع روسيا والبعثات الخارجية الترويجية.

وكان المجلس، كشف عن نمو صادرات القطاع خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 3.942 مليار دولار، مقابل 2.991 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع %32.

وأكد “أبو المكارم” أن هذا النمو يعد الأعلي منذ 10 أعوام ويرجع إلي الاهتمام بالسوق الأفريقية وزيادة حجم الصادرات إليها.