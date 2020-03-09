«التصديري للغزل» : بناخد مستحقاتنا من صندوق دعم الصادرات بـ«القطارة»

اشتكى مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، من بطء الحكومة في صرف مستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة التجارة، رغم إقرار البرنامج الجديد لدعم وتحفيز الصادرات.

وقال رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، فى تصريحات لـ”المال”، إن المصدرين يحصلون على مستحقاتهم المتأخرة بـ«القطارة» – على حد وصفه.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بعد 5 شهور من المناقشات المستمرة مع المجالس التصديرية.

وتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعمًا غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019/ 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، تشمل تخصيص 2.4 مليار مساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار تخصيمًا من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30 % ، و1.8 مليار لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30%.

وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين، وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

وكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن إجمالى حجم متأخرات المساندة التصديرية حتى نهاية يونيو 2019 يصل إلى 18 مليار جنيه، بينها 7.4 مليار تمت مراجعتها والانتهاء منها واعتماد صرفها، و10.9 مليار تحت التسوية والمراجعة.