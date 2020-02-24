اقتصاد وأسواق

“التصديري للصناعات الهندسية” ينظم الجناح المصرى بمعرض IHS بالولايات المتحدة

سيتم عرض مجموعة كبيرة من الأواني المنزلية وأدوات المائدة بأنواعها.
أحمد اللاهوني 3:15 م, الأثنين, 24 فبراير 20 3:15 م, الأثنين, 24 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الجناح المصري الأول بمعرض IHS الرائد في مجال الأدوات المنزلية فى الفترة من 14-17 مارس 2020 بولاية شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن الجناح سيضم 6 من أكبر الشركات المصرية بهذا المجال وهم: الأهرام ألومنيوم، الأمل، الزنوكي، جراندي كوك، ماستر شيف، وK&I ريتشارد كيرك) وسيقوموا بعرض مجموعة كبيرة من الأواني المنزلية وأدوات المائدة بأنواعها.

وأوضح البيان أن المجلس قرر المشاركة بناء علي عدة عناص: أولها حجم السوق الأمريكية، والذي يعتبر أكبر مستورد فى العالم للأدوات المنزلية بنسبة 23% من إجمالي الاستيراد عام 2018، والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وأسعارها المميزة وذلك لتمتعها بإعفاء جمركي كلي أو جزئي لتلك المنتجات في السوق الأمريكي من خلال النظام المعمم للمزايا(GSP).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«الإحصاء»: 2.7% تراجعًا فى صادرات مصر خلال سبتمبر (خريطة)

أحمد عوض 9:52 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 19

واردات مصر تتراجع 20% خلال سبتمبر (خريطة)

أحمد عوض 9:49 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 19

أسعار الذهب العالمية ترتفع بفعل مخاوف الركود وضبابية الحرب التجارية

عمر سالم 1:40 م, الخميس, 29 أغسطس 19

ديون الرهن العقاري في أمريكا تسجل مستوى قياسيا تاريخيا

محمود خاطر 5:07 م, الأربعاء, 14 أغسطس 19

بعد خلافه مع الصين.. ترامب يطالب اليابان بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية

المال - خاص 5:01 م, الثلاثاء, 13 أغسطس 19

بنك أوف أمريكا: السندات الحكومية الأكثر تداولا بسبب مخاوف الحرب التجارية

المال - خاص 4:41 م, الثلاثاء, 13 أغسطس 19