“التصديري للصناعات الهندسية” ينظم الجناح المصرى بمعرض IHS بالولايات المتحدة

ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الجناح المصري الأول بمعرض IHS الرائد في مجال الأدوات المنزلية فى الفترة من 14-17 مارس 2020 بولاية شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن الجناح سيضم 6 من أكبر الشركات المصرية بهذا المجال وهم: الأهرام ألومنيوم، الأمل، الزنوكي، جراندي كوك، ماستر شيف، وK&I ريتشارد كيرك) وسيقوموا بعرض مجموعة كبيرة من الأواني المنزلية وأدوات المائدة بأنواعها.

وأوضح البيان أن المجلس قرر المشاركة بناء علي عدة عناص: أولها حجم السوق الأمريكية، والذي يعتبر أكبر مستورد فى العالم للأدوات المنزلية بنسبة 23% من إجمالي الاستيراد عام 2018، والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وأسعارها المميزة وذلك لتمتعها بإعفاء جمركي كلي أو جزئي لتلك المنتجات في السوق الأمريكي من خلال النظام المعمم للمزايا(GSP).