التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: صادراتنا 2022 بلغت 9 مليارات دولار

أشاد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأولى دورات معرض أجرو إيجيبت، الذي يعقد تحت عنوان المؤتمر الأول لمستقبل التصدير بقطاع الحاصلات الزراعية ، مشيرا إلى أنه يضم كافة المستويات من مزارعين ومهتمين بمجال الزراعة، وما يتعلق بها.

وأضاف أبو المكارم خلال كلمته بمؤتمر أجرو إيجيبت بعنوان مستقبل التصدير بقطاع الحاصلات الزراعية، أن المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة صدر خلال العام الماضي بنحو 9 مليارات دولار، وهذا الرقم يمثل 25% من صادرات مصر.

وأوضح أنه تم تصدير أسمدة بقيمة 3.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 42% عن العام 2021، لافتا إلى أن العام الحالي متوقع أن ترتفع النسبة ما بين 25% إلى 30% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن مصر استطاعت الوصول للمرتبة السابعة في حجم صادرات الأسمدة، وهذه مرتبة متقدمة بين دول العالم.

وذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية مكننا من دخول أسواق جديدة، وكنا بديل للمنتج الروسي فى دول أوروبية كثيرة، ولولا أن المنتج المصري جيد ما كان باستطاعتنا التصدير.