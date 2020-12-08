«التصديري للصناعات الغذائية» يعقد بعثة افتراضية تستهدف السوق السعودية

يجري المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي الترتيب لبعثة افتراضية فى قطاع الصناعات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع المكتب التجارى المصرى فى جدة وغرفة جدة التجارية، على أن تكون تلك البعثة بدءا من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال المجلس في تقرير له، إن البعثة تأتي فى إطار تنفيذ خطة تنمية الصادرات والتى من بينها استهداف السوق السعودية بعدد من الأنشطة التسويقية والترويجية نظرأ للأهمية الكبرى لهذه السوق كونها أكبر مستورد للأغذية المصرية.

صادرات مصر من الغذاء ترتفع إلى 2.6 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2020

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2,6 مليار دولار محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

كما بلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 قيمة 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، ووصلت صادرات شهر أغسطس 2020 لحوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في 2020 بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

ارتفاع الصادرات للدول العربية بقيمة 1428 مليون دولار

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1428 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 366 مليون دولار محقق نسبة نمو 3% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات.

كما بلغت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية 305 ملايين دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 403 ملايين دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

السعودية احتلت المركز الأول فى قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2020 فقد جاءت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 244 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1%، يليها الاردن بقيمة 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 1%.

كما بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%، ليبيا بقيمة 129 مليون دولار بسبة تراجع نمو 19%، الجزائر بقيمة 127 مليون دولار محققة نسبة نمو 55%، اليمن بقيمة 121 مليون دولار، الامارات بقيمة 103 مليون دولار، العراق بقيمة 97 مليون دولار، المغرب بقيمة 74 مليون دولار، وفى المركز العاشر فلسطين بقيمة 70 مليون دولار.

كما احتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 45 مليون دولار، تليها السودان بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار بالمقارنة بنفس الفترة من 2019.

ويعمل المجلس حالياً على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكي بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها مما يضمن تعظيم القيم التصديرية.