«التصديري للصناعات الغذائية» يعقد اجتماعًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أمس الثلاثاء، الموافق 8 يونيو 2021 اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID/Egypt، وفريق الخبراء المسئول عن مشروع “تنمية التجارة بمصر” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، والذي يهدف إلى زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدد من القطاعات ومنها الصناعات الغذائية.

ناقش الاجتماع استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الغذائية، وكذلك خطط زيادة الصادرات، وكيفية التغلب على العقبات التي تؤثر على تنافسية الشركات المصرية المصدرة، وتعزيز دور المجلس التصديري في مساندة المُصدرين المصريين.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير السياسات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في مصر.

وأوضح الممثلون أن مشروع “تنمية التجارة بمصر” الممول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم تنفيذه خلال فترة زمنية مدتها 5 سنوات تبدأ من العام الحالي، ويشمل المشروع ثلاثة مكونات رئيسية: وهى تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية بمصر.

هذاوقد تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل التعاون بين المجلس والمشروع.