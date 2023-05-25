«التصديري للصناعات الغذائية»: كينيا تستحوذ على 2.2% من إجمالي الصادرات المصرية في 2022

أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية تقريرًا بشأن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا، حيث احتلت كينيا المركز السابع عشر في ترتيب أهم الدول المستوردة للاغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بنسبة 2.2% من اجمالي الصادرات الغذائية في المصرية في العام الماضي البالغة 4.1 مليار دولار.

وأوضح المجلس أن كينيا تعد أكبر الاسواق الافريقية غير العربية المستوردة للاغذية المصنعة المصرية في العام الماضي بنسبة 30% من اجمالي الصادرات الي هذا التكتل بقيمة 90 مليون دولار في اجمالي 300 مليون دولار.

وتمثل صادرات السلع الموضحة نسبة 94% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلي كينيا في عام 2022.

وتعد أهم صادرات السلع الغذائية المصرية المصدرة إلي كينيا خلال الـ4 أشهر الاولي من 2023 هي الكاكاو ومحضراته، محضرات خضر، زيوت طعام وزيت الزيتون، صلصة ومركزات طماطم، نشاء، أغذية محضرة للحيوان، محضرات أساسها الحبوب، سكر، خمائر، مكرونة.

كما بلغت ورادات كينيا من الاغذية في عام 2021 حوالي 2 مليار دولار تمثل 9.2% من اجمالي الواردات الكينية في عام 2021 البالغة 21 مليار دولار.