«التصديري للصناعات»: الصادرات المصرية غير البترولية تسجل 30.4 مليار دولار خلال 10 شهور

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تحسن أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال آخر عشرة شهور، لتسجل أكثر من 30.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ 12% مقابل 27.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إنه قد تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من إجمالى الصادرات، محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021، الماضى والذى بلغت قيمه صادراته 5.588 مليار دولار.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فقد شهد اداء صادرات اهم القطاعات التصديرية تحسنا خلال العشرة اشهر الاولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التى استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل الى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الاثاث بنسبة 10% لتتراجع الى ماقيمته 213مليون دولار والصناعات اليدوية التى تراجعت بنسبة 15%لتصل الى ماقيمته 181 مليون دولار.