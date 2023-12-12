«التصديري للحاصلات الزراعية»: 4 أصناف حققت طفرات كبيرة

قال النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن القطاع الزراعي يعول عليه الكثير لتنمية الصادرات، إذ يتم إضافة 3.5مليون فدان حاليا تضيف 30% من المساحة وذلك لتقليل الفجوة في استيراد الغذاء ولتصدير الحاصلات .

وأكد الدمرداش في كلمته أثناء معرض فوود أفريكا أنه خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت قيمة الصادرات بواقع 750مليون دولار ومليون و 300 ألف طن من حيث الكم .

وكشف أن هناك طفرة في العنب والفراولة والتمور والنباتات الطبية، وتحسن مستمر في نسب متبقيات المبيدات في الثمار .

وطالب وزارة الزراعة والجهات الأخرى في زيادة الإرشاد والرقابة على محال بيع المبيدات.

كما طالب بتفعيل الحوار بين الحكومة والمزارعين والمصدرين قبل اتخاذ القرارات.

جاء ذلك خلال أولى أيام المعرض الدولي Food Africa المقام بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن Food Africa أكبر معرض تجاري دولي في القارة الأفريقية، متخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، للجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل، كمنصة فريدة للوصول إلى السوق المصرية الضخمة والصناعة الزراعية المزدهرة في أفريقيا، والفرص الزراعية الكبرى في مصر وأفريقيا.