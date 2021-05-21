التصديري للحاصلات الزراعية ينظم ندوة عن زيادة صادرات الفلفل (مستند)

يعقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع جمعية وتطوير الصادرات البستانية ومشروع الابتكار الزراعي المنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية، ندوة بعنوان ربط مزارعي الفلفل في محافظتي المنيا وبني سويف، بمصنعي ومصدري محصول الفلفل .

وتأتي الندوة بهدف عمل زراعات تعاقدية مدعومة فنيا، وذلك في 25 مايو الجاري بمقر المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتقوم جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية بتقديم الارشاد الزراعي وفق متطلبات المصدر لمزارعي الفلفل التابعين لخمس جمعيات زراعية بمحافظتي المنيا وبني سويف وفق تقديم الدعم الفني خلال جميع مراحل الانتاج بدءا من المشتل والى ما قبل الحصاد، والمعاملات التي تأتي بعد الحصاد، علاوة على متطلبات هيئة سلامة الغذاء، بالاضافة الى تأهيل المزارعين والمصدرين للحصول على شهادات الجودة العالمية.

ومن خلال الندوة سيتم التعريف بخدمات المشروع وربط وتعريف المصدرين بالجمعيات الزراعية والمزارعين لمناقشة الزراعات التعاقدية والتي سوف تتم تحت اشراف المشروع للموسم الجديد لمحصول الفلفل سواء كان منتج طازج أو مصنع ( مخللات أو مجففات).

وكان قد أقرت وزارة الزراعة عددا من الضوابط والإجراءات المتبعة من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، والإجراءات المضافة الجديدة بشأن إعطاء شهادات تصدير المنتجات الزراعية،خاصة “الفلفل بأنواعه الثلاثة ” الأحمر، الأصفر، الأخضر.

وتتلخص تلك الإجراءات في سحب عينات عشوائية من المزرعة المكودة للمحصول المراد تصديره، وتحليل عينات الفلفل بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، وتعتمد المزرعة بعد سحب عينة من كل شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا والتأكد من مطابقتها للضوابط واشتراطات التصدير.

كما شملت الاجراءات منح الجهة شهادة معتمدة من المعمل المركزى للمتبقيات ويتم العمل بها ضمن إجراءات تصدير الرسالة، وتتحمل الشركة المصدرة كافة التبعات الناتجة عن عملية التصدير خلال مراحل التصدير إلى الخارج نظراً لمسئوليتها عن سحب العينة وإرسالها بنفسها للمعمل المركزى والعناصر الثقيلة فى الأغذية، وفى حالة رفض العينة نهائيا يتم ختمها بختم احمر بجانب ختم الجمهورية.

ويتولى المعمل المركزى للمبيدات إصدار شهادة معتمدة لعينات الفلفل المصدرة.

-معظم شحن صادرات الفلفل بالطيران فى عبوات معدة للتصدير “كراتين أو أقفاص”، كما يتم فحص الشحنات فى الموانئ وإعطائها شهادات لا مانع من التصدير.