التصديري للأغذية يدرس زيادة تنافسية المنتجات المصرية

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعد دراسة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، لعمل استراتيجية خاصة بالصناعات الغذائية حتى عام 2020.

وأضاف أن الدراسة تهدف لتنمية الصادرات الغذائية، وزيادة تنافسيتها،

وسيتم الانتهاء منها خلال 4 أشهر.

وأوضح أن الدراسة الجديدة تستهدف أيضا زيادة التنافسية أمام منتجات دول مثل تركيا والمغرب، كما ستسلط الضوء على المنتجات المصرية المتميزة مثل الزيتون والتمور.

