التصديري للأثاث يستهدف اقتحام السوق الكازاخستانية

عمر سالمكشف مصدر مسئول فى المجلس التصديرى للأثاث، عن أن المجلس يستهدف الفترة المقبلة اقتحام السوق الكازاخستانية.وأضاف المصدر لـ"المال" أن المجلس التصديري للأثاث قام بزيارة استكشافية لدولة كازاخستان لدراسة سوق الأثاث الكازاخستانية، حيث تعتبر من الأسواق الواعدة.وأوضح المصدر أن دولة كازاخستان متج

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى المجلس التصديرى للأثاث، عن أن المجلس يستهدف الفترة المقبلة اقتحام السوق الكازاخستانية.

وأضاف المصدر لـ”المال” أن المجلس التصديري للأثاث قام بزيارة استكشافية لدولة كازاخستان لدراسة سوق الأثاث الكازاخستانية، حيث تعتبر من الأسواق الواعدة.

وأوضح المصدر أن دولة كازاخستان متجهة إلى إعادة الإعمار بالإضافة إلى تنظيم معرض إكسبو أستانة واعتماد الدولة بنسبة كبيرة على الاستيراد، حيث تستورد كازاخستان أثاث بقيمة 251 مليون دولار أمريكى من العالم، وعليه فمن المتوقع أن تزيد صادرات الأثاث المصرى لهذا السوق، للحصول على النشرة الإخبارية عن السوق الكازاخستانية.