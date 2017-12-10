التصديرى للصناعات الغذائية يخطط لمضاعفة الصادرات لكندا

سمر السيد: يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مضاعفة الصادرات المصرية لكندا، بداية من العام المقبل، عن طريق التواجد بالسوق الكندية، وتنظيم مشاركة الشركات المصرية فى معرض "سيال كندا" فى الفترة من 2 - 4 مايو المقبل، والترويج للمنتجات الغذائية المصرية هناك، ورفع وعي الشركات المصري

سمر السيد:

يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مضاعفة الصادرات المصرية لكندا، بداية من العام المقبل، عن طريق التواجد بالسوق الكندية، وتنظيم مشاركة الشركات المصرية فى معرض “سيال كندا” فى الفترة من 2 – 4 مايو المقبل، والترويج للمنتجات الغذائية المصرية هناك، ورفع وعي الشركات المصرية بأهمية السوق الكندية، وكيفية اختراقها من خلال توفير بيانات تسويقية متخصصة فى سلع الصناعات الغذائية.

وقد نظم المجلس اليوم الأحد, بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى، ندوة متخصصة عن السوق الكندية، وأنماط الاستهلاك وقنوات التوزيع بمشاركة وفد من مكتب “تيسير” التجارة الكندى وبحضور عدد من الشركات المصرية أعضاء المجلس .

وتتضمن الندوة لقاءات واجتماعات للشركات المتوسطة والصغيرة مع أحد الخبراء الكنديين لاختيار عدد منهم للمشاركة فى معرض “سيال كندا” وفق معايير محددة، و سيعقد الجانب الكندى عددا من المقابلات الثنائية لهم مع عدد من أهم الشركات الكندية المستوردة للأغذية على هامش المعرض.

وأكدت إحصائيات المجلس أن حجم الصادرات المصرية من المواد الغذائية لكندا بلغ نحو 9.4 مليون دولار فقط فى عام 2016 وحوالى 8 ملايين دولار فى الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضيين ، بينما تبلغ الواردات الكندية من الأغذية نحو 31 مليار دولار.

ووفق بيان المجلس، جاء الزيتون المخلل فى المرتبة الأولى لصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كندا فى عام 2016 بقيمة 1.3 مليون دولار، يليه الخضار المجمد بقيمة 1.2مليون دولار والبذور والإثمار الزيتية بقيمة 1.1 مليون دولار، ومحضرات الخضر والمعلبات بقيمة 838 ألف دولار والعصائر بقيمة 702 ألف دولار.

وبلغت قيمة صادرات ملح الطعام نحو 565 ألف دولار خلال 2016 وحساء ومرق بقيمة 495 ألف دولار، ومربى بقيمة 274 ألف دولار، بالإضافة إلى الخرشوف المجمد، والبصل المجفف والزيوت العطرية والبن المصنع والجبن الأبيض وغيرها من السلع.