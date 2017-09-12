التصديرى للحاصلات يستهدف زيادة عدد الشركات المصرية فى الجلوبال جاب

أحمد اللاهونىيعقد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية اجتماعات مستمرة مع 13 شركة مصرية تمنح شهادة الجلوبال جاب المعترف بها دوليًّا لتصدير المنتجات، طبقا للمواصفات والمعايير العالمية. وقال المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الاجتماعات تهدف إلى حصول جميع الشركات الم

أحمد اللاهونى

يعقد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية اجتماعات مستمرة مع 13 شركة مصرية تمنح شهادة الجلوبال جاب المعترف بها دوليًّا لتصدير المنتجات، طبقا للمواصفات والمعايير العالمية.

وقال المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الاجتماعات تهدف إلى حصول جميع الشركات المصدرة على شهادة الجلوبال جاب، لتلافى حدوث أى مشكلات أو توقف فى التصدير لدول الاتحاد الأوروبى والخليج.

وارتفع عدد الشركات الزراعية التى منحتها الحكومة شهادة Global Gap بواقع 70 شركة خلال شهر واحد، ليقفز من 120 شركة فى منتصف مايو الماضى إلى 190 حاليًّا، واستحدثت وزارتا الزراعة والتجارة تلك الآلية بعد أن شهدت الفترة الماضية وقف العديد من الدول استقبال بعض المحاصيل الزراعية المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، مثل الكويت مع محاصيل الخس والجوافة، والسعودية مع الفلفل، وكذلك السودان التى فرضت حظرا على المحاصيل الزراعية المصرية كافة.

وأكد الدمرداش، حرص المجلس على منح المصدرين تلك الشهادة، التى تطلبها غالبية الدول العربية حاليا، بعد رفع نسبة فحص الرسائل، وإدخال تكنولوجيا حديثة فى عمليات التحليل، أدت إلى حظر أكثر من منتج مؤخرًا.

وأشار إلى أن الشركات المانحة للشهادة تنفذ زيارات ميدانية للمزارع الساعية للحصول عليها، للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المطلوبة من حيث الممارسات الزراعية الجيدة فى كل ما يتعلق بعملية الإنتاج، مثل المبيدات، والتسميد، والنظافة، والعمالة، والتعبئة وغيرها.

وبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من« سبتمبر 2016 – مايو 2017» نحو 3.272 مليون طن بقيمة 1.756 مليار دولار، مقابل 2.1 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وتصدر مصر 91 سلعة زراعية إلى 143 دولة، وتعد أكبر دولة فى العالم مصدرة للبرتقال الطازج بكمية وصلت إلى نحو 1.4 مليون طن بقيمة نصف مليار دولار خلال الموسم التصديرى 2015/ 2016.