التصالح في مخالفات البناء و عدم تنظيم الأسواق أزمات يواجهها وزير التنمية المحلية بـ «النواب» اليوم

انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة علي النحو الآتي:

وتشمل الطلبات التي يواجهها وزير التنمية المحلية خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء ، أسئلة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف و إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وطلبات الإحاطة مقدمة من 93 عضوا، وأسئلة مقدمة من 13 عضو، طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي مقدمة من 18 عضوا.

ويواجه الوزير طلبات إحاطة وأسئلة عن قرار غلق المقاهي والمحلات مقدمة من 13 عضوا.